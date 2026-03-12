Morta Enrica Bonaccorti, icona della tv: aveva 76 anni • Terzo Binario News

(AGI) – Morta all’età di 76 anni Enrica Bonaccorti, storica presentatrice e autrice televisiva italiana. Volto molto amato dal pubblico, negli ultimi mesi stava combattendo contro un tumore al pancreas, malattia che aveva annunciato pubblicamente nel settembre 2025.

Si e’ spenta all’Ars Biomedica di Roma. Secondo quanto reso noto in passato dalla stessa conduttrice, Bonaccorti stava affrontando cicli di chemioterapia con la speranza di poter arrivare a un intervento chirurgico.

Tuttavia i primi trattamenti non avevano dato i risultati sperati e la situazione clinica si era rivelata particolarmente complessa. Autrice, attrice e conduttrice, Enrica Bonaccorti e’ stata una figura centrale della televisione italiana tra gli anni ’70 e ’90, diventando popolarissima grazie alla conduzione di programmi di grande successo e alla sua capacita’ di instaurare un rapporto diretto con il pubblico.

La sua carriera e’ stata lunga e trasversale: oltre alla televisione ha lavorato anche in teatro e come autrice, dimostrando una forte personalita’ artistica e una notevole versatilita’. Negli ultimi anni aveva raccontato pubblicamente anche momenti difficili della sua vita privata e della sua salute, mantenendo sempre un rapporto molto sincero con i telespettatori. Con la sua scomparsa la televisione italiana perde una delle sue protagoniste piu’ riconoscibili.