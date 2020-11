Incidente Galleria Nuova Circonvallazione interna - Terzo Binario News

Incidente nella Galleria Nuova Circonvallazione interna. Il sinistro – senza feriti – ha coinvolto tre veicoli. Il tutto è accaduto venerdì 27 novembre.

Al momento, la galleria è stata chiusa (da Nomentana in direzione San Giovanni) in attesa di poter ripristinare le condizioni di sicurezza per la circolazione. Code tra via degli Orti della Farnesina e zona Nomentana in direzione San Giovanni.

Sul posto le pattuglie della Polizia locale Gruppi Tiburtino e Sapienza.

🔴❗ #Roma #Incidente Galleria Nuova Circonvallazione Interna –



⛔INTERO TUNNEL CHIUSO da Nomentana direzione San Giovanni



ℹ Incidente Prossimità Uscita Tiburtina #Luceverde #Lazio pic.twitter.com/uyBSHjCEFI — Luceverde Roma (@LuceverdeRoma) November 27, 2020