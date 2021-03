Monte Stallonara: la monnezza straborda dai cassonetti, rifiuti campeggiano in strada - Terzo Binario News

Monnezza che straborda dai cassonetti e rifiuti in strada. Questa l’immagine scattata in via Elmas, a Monte Stallonara.

Angelo Vastola, esponente del Partito Democratico nel Municipio XI, ha detto: “Come tante altre vie, dopo giorni e giorni di segnalazioni e solleciti, i rifiuti continuano a crescere tra animali che banchettano e ratti che fanno i raduni”.

Vastola, infine, ha notato: “È una raccolta differenziata ai minimi storici”.