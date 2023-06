Mondadori Bookstore apre a Cerveteri • Terzo Binario News

Sabato 3 giugno l’inaugurazione alla presenza di tantissimi cittadini

Mondadori Store, il più esteso network di librerie in Italia, ha aperto un nuovo Bookstore aCerveteri (RM), a pochi passi dal centro storico della città.

La libreria è gestita in franchising dall’imprenditore Andrea Belisari ed è situata in Largo Almunecar 4, su una superficie di 100 metri quadrati.

Con questa nuova apertura Mondadori Store amplia ulteriormente la propria rete di punti vendita, contribuendo parallelamente al potenziamento culturale della storica cittadina di Cerveteri, con un nuovo polo dedicato al mondo dei libri e dell’intrattenimento.

Il nuovo Mondadori Bookstore offre una selezione di oltre 10.000 titoli,dai grandi classici ai bestseller di maggior successo, senza dimenticare i libri per i più piccoli – ai quali è dedicata l’area We are Junior, che include anche giochi didattici e illustrati per stimolare la fantasia con le storie più curiose – e anche manga e fumetti, al centro dell’innovativo reparto Just Comics.A completare l’offerta dello store anche un’area cartoleria e gadget.

Il Mondadori Bookstore di Cerveteri è fruibile dai lettori anche online: i clienti potranno entrare in contatto con la libreria ed essere aggiornati su tutte le iniziative attraverso le pagine Facebook e Instagram e usufruire dei servizi digitali di Mondadoristore.it per verificare la disponibilità di un libro, ordinarlo e ritirarlo in negozio, scegliendo da un catalogo di oltre 1 milione di titoli.

MONDADORI BOOKSTORE

Indirizzo: Largo Almunecar 4

00052 Cerveteri (RM)

Orari di apertura: dal Lunedì al Sabato dalle 9.00 alle 13.00 e dalle 16.00 alle 19:30, Domenica dalle 9.30 alle 13.00 e dalle 16.00 alle 19.30.

Telefono: 0687081325

Indirizzo email: belisariandrea@gmail.com

FB: Mondadori Cerveteri – Ladispoli

IG: mondadoribookstore_cerveteri