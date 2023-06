Gli studenti del "Mattei" di Cerveteri sempre più vicini all'Europa • Terzo Binario News

L’anno scolastico volge al termine e tante iniziative protagoniste dei mesi

scorsi trovano la loro naturale conclusione. In questi giorni si è svolto anche

l’ultimo degli incontri di Educazione Civica organizzati e condotti dagli

studenti delle classi quinte dell’Istituto Mattei che hanno partecipato al

progetto sull’Unione Europea.

Durante la visita alla sede del Parlamento Europeo di Bruxelles, prevista dal

Curricolo Verticale di Educazione Civica della scuola, gli alunni hanno

approfondito tematiche legate al diritto dell’Unione Europea.

Al rientro in Italia è nata l’idea di condividere quanto visto e appreso con i loro

compagni: spiegazioni e commenti a slide proiettate, esposizione di

impressioni personali su questa esperienza di studio unica nel suo genere.

Docenti e studenti hanno avuto il piacere di accogliere durante l’ultimo

appuntamento Federica Battafarano, vice sindaco del comune di Cerveteri,

che ha voluto manifestare personalmente il suo apprezzamento per il lavoro

svolto dai ragazzi illustrando quanto l’Europa sia attivamente presente sul

territorio con una serie di iniziative indirizzate a realizzare opere per la

promozione del patrimonio naturale e artistico che ci circonda.

La dottoressa Battafarano ha ribadito che le sinergie tra l’amministrazione

pubblica e il mondo della scuola devono essere sempre più improntate ad

una collaborazione attiva per operare insieme nella consapevolezza della

costruzione di una casa comune.

La valorizzazione del senso di appartenenza al Continente Europeo non può

trovare mai momenti di pausa, perché tante sono le difficoltà da affrontare per

garantire a tutti i cittadini la realizzazione nei fatti di parole come diritti,

giustizia sociale, libertà, pace e benessere economico. Ma la scuola,

partendo dai legami con il territorio e con chi lo amministra, persegue

l’obiettivo di crescere cittadini sempre più vicini all’Europa.