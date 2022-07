Il Comune di Cerveteri nel corso di lavori sulla rete idrica in Via Luni a Cerenova, la Società Acea Ato 2 ha riscontrato una perdita anche sulla rete irrigua della frazione, che ne ha comportato la momentanea chiusura. Operai sono al lavoro per la riparazione. Quanto prima verranno rese note ulteriori informazioni.

