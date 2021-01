Molto bene la Mtb Santa Marinella-Cicli Montanini alla prima prova del Roma Master Cross 2021 - Terzo Binario News

Molto bene la Mtb Santa Marinella-Cicli Montanini che ha ottenuto risultati interessanti alla prima prova del Roma Master Cross 2021. Appuntamento classico con lo storico circuito ciclocrossistico capitolino del patron Enzo Martino, sotto l’egida del Centro Sportivo Italiano, che il Covid non è riuscito a fermare La gara si è disputata a Castel di Leva presso il Myflyzone-Bike Park.

Passando ai risultati, Angelo Ciancarini si è preso il lusso di firmare il primo successo stagionale tra i master 7, ma erano in grande spolvero anche gli altri compagni di squadra come Gianluca Marinucci (terzo nell’M6), Mauro Gori (quarto nell’M6), Luca Frenguellotti (sesto nell’M4), Giuseppe Cherubini (decimo in M6), Daniele Bagnoli (nono in M5), Claudio Albanese (quinto in M6), Vincenzo Scozzafava (sesto in M7) e Sandro Costa (settimo in M7).

Pochi giorni prima è toccato a Claudio Albanese timbrare la presenza come unico esponente del team santamarinellese in Puglia, ai Campionati Italiani Ciclocross di Lecce, questi invece corsi sotto l’egida della Federazione Ciclistica Italiana. Sui prati del Parco di Belloluogo del capoluogo salentino, il corridore romano ha terminato in undicesima posizione la propria gara riservata ai master 6.