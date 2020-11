Minacciano ragazzo e lo rapinano delle chiavi di casa: minorenne denunciato - Terzo Binario News

I carabinieri della stazione di Ostia, a conclusione di un’articolata attività investigativa, hanno identificato un minore, di origini macedoni, responsabile in concorso con altri due complici, di una rapina ai danni di un coetaneo.

Alcune settimane fa, in località Malafede, i tre giovani avevano affrontato un altro ragazzo, minacciandolo con una pistola, successivamente rivelatasi un oggetto per uso scenico, rapinandolo delle chiavi di casa e dei pochi euro in suo possesso.

Il rapinatore, individuato al termine delle indagini, è stato denunciato in stato di libertà. Le indagini proseguono per individuare i restanti complici.