Minaccia di morte con una forcina la madre: anziana si rifugia in camera da letto • Terzo Binario News

Maltrattamenti contro l’anziana madre. L’indagine nei confronti del 49enne è scaturita dalle dichiarazioni della donna che, in sede di denuncia, ha raccontato di convivere con il figlio e di subire da tempo, in maniera sistematica, vessazioni psicologiche e fisiche.

La donna è stata per tanto tempo vittima di quotidiane condotte maltrattanti, al punto tale da essere costretta, con minaccia, a limitare le uscite dalla propria abitazione. La 72enne ha raccontato che il figlio le estorceva denaro, oltre a minacciarla, in un episodio anche di morte, impugnando una forcina da giardino. L’anziana cercava riparo nella propria camera da letto per paura di essere uccisa.

Alla luce degli elementi acquisiti, vista la particolare gravità dei fatti e la reiterazione dei maltrattamenti, il Giudice per le Indagini Preliminari del Tribunale di Velletri ha emesso un’ordinanza di custodia cautelare agli arresti domiciliari con applicazione del “braccialetto elettronico” nei confronti dell’uomo. L’anziana donna, invece, già invalida a causa di diverse patologie, è stata presa in carico dal Servizio Sociale al fine di garantirle il giusto supporto psicologico.