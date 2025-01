"Mimì nella grotta oscura" di Gina Scanzani alla biblioteca Impastato di Ladispoli • Terzo Binario News

Giovedì 30 Gennaio, alle ore 16:30, la Biblioteca ospiterà la presentazione del libro dal titolo: “Mimì nella grotta oscura” di Gina Scanzani: una delicata opera che è un viaggio introspettivo ispirato dall’esperienza reale dell’autrice.

Gina Scanzani attraverso una storia semplice e coinvolgente rende comprensibile il complesso tema dell’accettazione di una malattia.

Mimì è un personaggio alla ricerca di se stesso, con cui molti lettori potranno identificarsi: ci insegna come di fronte alle sfide più grandi possiamo trovare la forza di andare avanti, ci mostra come spesso non abbiamo bisogno di grandi parole per affrontare le difficoltà e, a volte, una semplice storia può bastare per darci la forza di superare i nostri limiti e trovare la felicità.

Il libro, edito da Centro Studi Erickson, è dedicato a tutti coloro che cercano un punto di riferimento, una guida per affrontare le sfide della vita.

Gina Scanzani, da sempre poetessa e appassionata di poesia, che considera valvola di sfogo e chiave di lettura per l’animo, pubblica il suo primo libro nel 2013 e con la favola di Mimì è stata classificata al Premio Mondiale Golden Aster Book 2020 e vincitrice del XII Premio Internazionale Navarro 2021.

La presentazione si terrà nella Sala Conferenze della Biblioteca e dialogherà con l’autrice il sociologo Marcello Messana.

Prima e dopo la presentazione, l’autrice si intratterrà con il pubblico per rispondere alle curiosità e per il rituale firmacopie.

La partecipazione è libera e gratuita e non è richiesta prenotazione.