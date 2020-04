'Mille pasti' nel Municipio XIII: la solidarietà bussa alla porta dei più bisognosi - Terzo Binario News

È iniziata oggi, lunedì 27 aprile, l’iniziativa Mille Pasti, per dare una mano a chi ne ha più bisogno. Siamo nel Municipio XIII: Angelo Belli, ha raccontato come è nata e sviluppata l’idea.

“Mille Pasti è un’idea che si è concretizzata, di cui sono particolarmente orgoglioso. Nasce dal buon cuore di Antonio Fappiano, proprietario dello storico bar-tavola calda ‘Il Pappagallo’ di via Anastasio II, a Roma. In questo momento così particolare per tutti, Antonio voleva offrire a chi si trova maggiormente in difficoltà economiche un sostegno di prima necessità: un pasto caldo, gratis. Così mi ha chiesto di aiutarlo a rendere reale sul territorio del XIII, questa splendida offerta”.

In pratica: “Cento pasti al giorno per dieci giorni, per un totale di ben 1.000 pasti che verranno distribuiti a 100 persone disagiate. Nel nostro municipio, uno dei più grandi di Roma, il Covid-19 ha sensibilmente acuito le situazioni di povertà preesistenti di parecchie famiglie o singoli che non riescono più a far fronte alla loro necessità primaria: mettere insieme il pranzo con la cena. A questi si sono aggiunti tanti nuovi poveri, le persone che hanno perduto il lavoro. Anche a loro offriremo pasti di ottima qualità, gratuiti, e glieli consegneremo a casa o tramite coloro che ci hanno aiutato ad individuarli”.

Chi sono i partner di Mille Pasti?

“La ‘Protezione Civile Araba Fenice Castel di Guido’, la Chiesa ‘San Lino’ di via della Pineta Sacchetti, ‘San Giuseppe al Cottolengo’ di Valle Aurelia e le Suore di Carità dell’Assunzione di via Prospero Santa Croce”.

Dopo i dieci giorni cosa accadrà?

“L’obiettivo di Mille Pasti è proprio questo, creare progetti di beneficienza insieme, cittadini, operatori della ristorazione, esercenti, parrocchie, per ripartire tutti più forti con la solidarietà. Unendo più persone, più realtà sociali del nostro municipio, possiamo fare moltissimo e creare una rete capillare di sostegno concreto e di risposta immediata alle istanze dei cittadini in difficoltà”.