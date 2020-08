Milani soddisfatto: "Bene il cartellone di Ladispoli, Grottaccia spesso gremita" - Terzo Binario News

“Volge al termine la stagione turistico/culturale estiva a Ladispoli e, in attesa del grande evento del 27 con Massimo Ranieri, voglio ringraziare l’Associazione “I Servitori dell’Arte” di Manuel D’Aleo che anche quest’anno hanno proposto, presso la Grottaccia, un cartellone di eventi di altissima qualità, registrando il sold out in quasi tutte le serate.

Dal concerto dedicato ad Aznavour (con la presenza dell’Ambasciatrice d’Armenia), ad Elena Bonelli (la voce di Roma), a tutti gli altri eventi, il suggestivo sito della Grottaccia ha soddisfatto tutti i palati e non è ancora finita”.

Queste le parole del sindaco Alessandro Grando che ha annunciato gli eventi in programma per fine mese a Ladispoli.

“L’Arena Summer nights – aggiunge l’Assessore Milani – proporrà venerdì 28 agosto “Omaggio a Ladispoli”, un concerto di musica lirica dedicato alla nostra città, con la soprano Paola Turchetta. Sabato 29 sarà la volta di “Femminile Singolare”, una divertente piece teatrale da non mancare, per sorridere sull’universo femminile.

Infine domenica 30 agosto, chiusura in bellezza con “Quizzami Live Show” un divertente gioco a squadre che prevede ricchi premi (primo posto un viaggio per quattro persone).

Vedere la Grottaccia colma per tutti gli eventi proposti è stato fantastico. Un successo che ripeteremo l’anno prossimo, è sicuro”.