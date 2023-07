Michael "air" Jordan a Civitavecchia, poi lo shopping a Roma • Terzo Binario News

Michael “air” Jordan a Civitavecchia.

Il fuoriclasse del basket Usa è in vacanza nel Mediterraneo e dopo le tappe di Palermo, ha toccato Capri ed Ischia e ora è a Civitavecchia.

A bordo del panfilo extralusso M’Brace lungo oltre 70 metri, attraccato alla banchina 6 proprio di fronte al Forte Michelangelo, “Air” è sceso con la famiglia diretto a Roma.

Anche nella Captale, il leggendario numero 23 dei Chicago Bulls non è passato inosservato, all’alto del suoi 198 centimetri.

Come riferisce Repubblica.it, è stato visto entrare in una nota boutique di orologi di lusso vicina a via del Babuino.