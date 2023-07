Il PalaDeAngelis chiude: 1,5 milioni per ristrutturare l'impianto di Santa Marinella • Terzo Binario News

Lavori al parquet e sull’efficientamento energetico, si attinge ai fondi Pnrr; cantiere a gennaio

Fra qualche mese chiude il PalaDeAngelis, per una ristrutturazione profonda.

Prevista una spesa di 1,5 milioni di euro, coperti dai fondi Pnrr. Il sindaco Pietro Tidei, il dirigente architetto Ermanno Mencarelli e la consigliera Marina Ferullo sono entrati nel dettaglio del progetto realizzato dall’architetto Raffaele Bronzolino.

In particolare sono due gli aspetti su cui verte l’intervento: il rifacimento del fondo, che sarà nuovamente in parquet, e l’efficientamento energetico che permetterà alla struttura di autoalimentarsi.

Dunque interventi sulle caldaie, gli infissi e l’impermeabilizzazione. Lo stesso Bronzolino ha spiegato che non verrà ridotta la capacità delle tribune e anzi il fondo del campo sarà riscaldato perché vi correrà sotto l’impianto. per l’esterno verro piazzate delle lamelle in zinco titanio che servono al mantenimento della temperatura senza rinunciare alla luce. Sarà conforme alle direttive Coni per le manifestazioni sportive, passando dalla classe C alla A1.

Lavori anche su ascensore e bagni disabili mentre si spera che dal risparmio di alcune somme dal ribasso d’asta si possano acquistare le celle di accumulo per l’energia.

L’architetto Mencarelli ha sottolineato che probabilmente la direzione lavori resterà in capo allo stesso Comune, proprio per aver maggiore garanzia sul risultato finale, fermo restando che le fidejussioni consegnate dalle ditte incaricate serviranno per eventuali imprevisti.

La consigliera Ferullo ha parlato delle tempistiche. Il vincitore dell’appalto si conoscerà a metà agosto, entro il 30 settembre verrà consegnato il cantiere ma gli operai al lavoro si vedranno soltanto nel gennaio 2024. Nel frattempo cosa faranno le società, peraltro presenti alla conferenza? Fino a gennaio, l’attività potrà proseguire regolarmente mentre per il finale di stagione bisognerà trovare delle alternative. Si accennava alla possibilità di chiedere asilo a Civitavecchia o a Ladispoli.

Infine un accenno del sindaco Tidei sugli altri interventi: per la copertura della tribuna dello stadio Fronti, così come per la piscina, si attingerà ai fondi del Credito Sportivo mentre per il campo da rugby la questione è diversa. C’ un contenzioso aperto per un finanziamento da 600mila euro che se l’amministrazione vincesse, permetterebbe il rifacimento totale del campo.