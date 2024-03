"Mi sono fatta menare", ad Allumiere la presentazione del libro di Cristina Fidanza • Terzo Binario News

Domenica 10 marzo ad Allumiere (RM), alle ore 17, presso la Casa delle Arti del Palazzo Camerale sarà presentato il libro “Mi sono fatta menare” di Cristina Fidanza, edito da Emia Edizioni.

Partorire sé stessa è stato il dolore più grande per l’autrice di questo libro. Difficile e lungo il travaglio per porre fine al suo rapporto di coppia malato, fatto solo di possesso e dipendenza. Un cammino doloroso, durante il quale Cristina ha conosciuto e accettato i suoi limiti, le difficoltà, la scoperta di quanto siano mutevoli le emozioni, di quanto sia complessa l’esistenza umana e di come misteriosa sia la vita nella sua essenza più profonda.

“Questo libro – scrive Cristina Fidanza – è dedicato alle donne, soprattutto a quelle ancora incatenate e con le chiavi del lucchetto tra le mani. Gradito e consentito l’ingresso anche a tutti gli uomini che sanno mettersi in discussione e che coltivano la virtù del rispetto. Ingresso consentito, ma in punta di piedi, anche agli uomini disposti a crescere e a cambiare, agli “uomini duri… quelli che godono come muli”, come cantava Mia Martini”.

A dialogare con l’autrice sarà il giornalista, scrittore ed editore Italo Arcuri.

Porterà i saluti istituzionali il Sindaco Luigi Landi.

Leggeranno brani tratti dal libro Alessia Brancaleone, Delegata alle Pari Opportunità, e Francesca Scarin Delegata alla Cultura.

L’evento si svolge con il patrocinio del Comune di Allumiere.