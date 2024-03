Allumiere dedica la “Giornata Internazionale della Donna” alle 21 Madri Costituenti • Terzo Binario News

L’iniziativa, promossa da Snoq in collaborazione con il Comune, è stata accolta positivamente dalle tante associazioni locali

Ardite e determinate, le attiviste di “Se non ora, quando?” scendono di nuovo in campo per la “Giornata Internazionale della donna”. In occasione di questa data simbolo, il movimento – in collaborazione con la delegata comunale Alessia Brancaleoni – ancora una volta ha voluto coinvolgere l’intera comunità perché l’uguaglianza, il rispetto e la parità di genere sono battaglie civili che si vincono insieme. L’appuntamento è per domani alle 15 in Piazza della Repubblica, dove gli alunni dell’Istituto Comprensivo di Tolfa (primaria e secondaria di primo grado) e le varie associazioni renderanno omaggio alle ventuno Madri Costituenti, donne straordinarie che hanno dato un contributo determinante a quei lavori nonché alla questione femminile in alcuni importanti passi della Carta.

“Quest’anno – spiegano le attiviste – abbiamo voluto omaggiare le nostre Madri Costituenti, perché l’esempio positivo del coraggio e della competenza di queste donne fuori dal comune deve essere ricordato e diffuso soprattutto tra le giovani generazioni”.

Per questo, al grido di “Siamo luna che muove la marea, cambieremo il mondo con la nostra idea”, partirà un lungo corteo dai giardini di Piazza Turati fino a Piazza della Repubblica, dove si svolgerà un flash mob per ballare insieme sulle note di “Break the Chain”, manifestando contro la violenza sulle donne e le bambine, nel decimo anno di “One Billion Rising”, il movimento internazionale fondato dalla drammaturga Eve Ensler. Sarà poi dato spazio a letture, riflessioni e poesie, in particolare alle studentesse e gli studenti che hanno lavorato sul testo “Libere e sovrane”, il libro illustrato sulle Madri Costituenti, in un progetto curato dalla professoressa Silvia Lucidi e dalle insegnanti della scuola primaria.

La seconda parte della manifestazione si svolgerà al Centro Anziani, dove sarà presentato un film a tema. Lo Snoq ringrazia la delegata Alessia Brancaleoni, che ha scelto di condividere questo particolare percorso, insieme agli uffici di riferimento, un team al femminile, e le tante associazioni che hanno accolto l’invito a collaborare: Amici della musica, APA, Dance World, New Dance Evolution Center, Click, Il Ponte, Centro Anziani, Casa delle arti.

La delegata alle Pari Opportunità del Comune di Allumiere, Alessia Brancaleoni ha sottolineato come “l‘obiettivo di questo progetto è mantenere viva la memoria, attraverso esempi altamente positivi di connessione tra le donne del passato, del presente e del futuro come centro del cambiamento”