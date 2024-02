Messi a dimora 100 nuovi alberelli nella Palude di Torre Flavia • Terzo Binario News

L’area interessata è l’ingresso lato nord di Campo di Mare

Martedì 13 febbraio 2024 si è svolta una importante iniziativa per la riqualificazione e la valorizzazione del Monumento Naturale Palude di Torre Flavia ingresso nord (Campo di Mare). Ricordiamo che la palude si estende in gran parte nel territorio di Cerveteri oltre al comune di Ladispoli.

Nell’ambito del Progetto Ossigeno Bando 2023, le associazioni di volontariato Scuolambiente in collaborazione con Salviamo il Paesaggio Litorale Roma Nord hanno promosso ed ottenuto questo importante risultato: la messa a dimora di 100 alberelli di Leccio, Frassino, Eucalipti e Tamerici. Gli alberelli sono stati messi a disposizione e piantumati da Arsial (Agenzia Regionale per lo Sviluppo e l’Innovazione dell’Agricoltura del Lazio) con la progettazione condivisa e la disponibilità da parte della Città metropolitana di Roma Capitale (Ente Gestore) e del Comune di Cerveteri, che ha fornito un’utenza idrica per la conseguente ed opportuna annaffiatura che sarà ottemperata, oltre che dai volontari, dai ragazzi del Servizio civile del Comune di Cerveteri.

Intanto, Scuolambiente e Salviamo il Paesaggio Litorale Roma Nord hanno iniziato lo scorso 5 Febbraio la nuova tabellazione dei cartelli in area nord, elaborati e prodotti dalle tante classi che quest’anno partecipano ai progetti per Torre Flavia Nord – Maremma di Campo di mare. Presto verrà organizzata un’iniziativa di pulizia, quale inaugurazione del “nuovo vestito” dell’Area nord Campo di mare.

Torre Flavia ringrazia tutti quanti per il risultato “molto più verde” raggiunto!

Associazioni Scuolambiente e Salviamo il Paesaggio