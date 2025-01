Messa in sicurezza dell'ex fungo, cambia la viabilità a Santa Marinella • Terzo Binario News

Vietati la sosta e la fermata di tutti i veicoli sull’intera carreggiata di via della Repubblica, comprese eventuali rientranze

Da domani e fino al termine dei lavori entra in vigore il divieto di sosta su entrambi i lati di via della Repubblica, la strada adiacente a Piazzale Gentilucci, in pieno centro città.

Lo prevede l’ordinanza n°42471 del 23-12-2024 istituita per agevolare i lavori di intervento urgente per la messa in sicurezza del muro di contenimento dell’area denominata “Ex Fungo”.

“Da domani quindi- ha spiegato l’assessore ai LL. PP. Andrea Amanati- sull’intera carreggiata di via della Repubblica, comprese eventuali rientranze, sono vietati la sosta e la fermata di tutti i veicoli.

Gli agenti della Polizia Locale, per favorire i lavori della ditta esecutrice, vigileranno affinché venga rispettata l’ordinanza e non si crei intralcio e ostacolo ai lavori di rifacimento del muro. Laddove si dovesse contravvenire al divieto i mezzi saranno multati e rimossi forzatamente”, ha concluso Amanati.

Da sopralluoghi effettuati dagli uffici tecnici era infatti emersa la necessità di intervenire prontamente sulla struttura, che presentava criticità tali da richiedere una completa ristrutturazione, attesa da tempo.

L’Amministrazione Comunale ha affidato i lavori di progettazione e direzione lavori per il rifacimento del muro per un importo complessivo dell’affidamento è di € 18.400.

“L’intervento rientra nell’impegno dell’Amministrazione comunale per la sicurezza del territorio e la tutela del patrimonio pubblico”, ha commentato il sindaco Pietro Tidei.