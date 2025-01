Caos Termini, disagi anche sulla Fl5 • Terzo Binario News

“Per problemi riguardanti le linee di alimentazione dei treni, la circolazione a Roma Termini è momentaneamente bloccata.

Prestare la massima attenzione se dovete mettervi in viaggio”.

Lo fanno sapere dal Comitato Pendolari della Fl5.

Dalle 18.10 è stata sospesa la circolazione dei treni a Roma Termini per un guasto alla linea elettrica. Come riporta Infomobilità di Trenitalia, è stato richiesto l’intervento dei tecnici per la ripresa della circolazione.

Rischiano ancora una volta di subire ritardi i treni ad Alta Velocità, gli Intercity e appunto i Regionali.