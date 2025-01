Ancora un incidente a Santa Marinella: stavolta si ferisce un centauro minorenne • Terzo Binario News

Lo scontro all’incrocio fra via Cicerone e via Rucellai, il giovane soccorso dall’ambulanza è stato portato al San Paolo di Civitavecchia

Ormai a Santa Marinella siamo al ritmo di un incidente al giorno.

Ieri l’anziana che ha travolto una donna sulle strisce mentre attraversava l’Aurelia (QUI) mentre oggi a ferirsi è stato un minorenne a bordo di un ciclomotore.

Lo scontro è avvenuto fra via Cicerone e via Rucellai e ad avere la peggio è stato il giovane, caduto a terra dopo il contatto con una vettura.

Anche oggi al lavoro la Municipale di Santa Marinella che sta effettuando i rilievi mentre il ragazzi è stato portato in ambulanza all’ospedale San Paolo di Civitavecchia in condizioni apparentemente non gravi.