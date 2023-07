Mercato immobiliare a Cerveteri, Isam Rosselli della Toscano premiato come miglior agente d’Italia • Terzo Binario News

L’Agente Immobiliare della Toscano di Cerveteri racconta in esclusiva a Terzobinario la propria esperienza nel settore

Si sa, l’acquisto della casa è il sogno di milioni di italiani. Anni e anni di sacrifici, di tagli agli eccessi, di rinunce, tutto questo per poter dire alla fine di essere padroni di casa propria. Ma se c’è chi acquista, c’è anche ovviamente chi vende, e chiaramente anche per lui non è tutto rosa e fiori, spesso, soprattutto per chi sceglie di fare tutto in autonomia, costretto a divincolarsi tra i meandri della burocrazia italica.

Proprio per questo, esistono gli agenti immobiliari, che è obiettivo dirlo, rappresentano una vera e propria salvezza per essere sicuri di fare gli tutti gli iter corretti in fase di compravendita. Sono infatti loro a seguire passo dopo passo il percorso corretto da svolgere, avvalendosi anche di figure professionali di fiducia, quali studi tecnici e notai per le stipule finali. A Cerveteri, abbiamo voluto fare qualche chiacchiera con una persona molto conosciuta in città, più volte riconosciuto dalla Toscano Immobiliare, il franchising per il quale lavora, come miglior agente di compravendita d’Italia.

“Fare l’agente immobiliare è un lavoro nel quale la psicologia è fondamentale – racconta Isam Rosselli della Toscano di Cerveteri – entriamo quotidianamente nelle case delle persone, che con fiducia si affidano alle nostre professionalità. Il lavoro da svolgere è doppio, perché da un lato c’è il venditore, che per i più svariati motivi sceglie di mettere in vendita la propria casa, luogo di ricordi, di momenti belli e meno belli, frutto di sacrifici, e dall’altro c’è l’acquirente, il quale sta per fare l’investimento più importante della propria vita, quello per l’acquisto della casa. Tra le due parti, l’agente immobiliare si trova nel mezzo, deve rassicurare entrambi sulla bontà dell’affare e seguirli, passo dopo passo fino alla firma finale del contratto”.

“Toscano da tantissimi anni rappresenta l’azienda leader nel campo dell’immobiliare – prosegue Isam – veniamo riconosciuti ovunque per professionalità, per competenze, ma anche per i tanti strumenti che mettiamo a disposizione sia del venditore che dell’acquirente. Non è un caso che i nostri spot pubblicitari passino molto spesso sulle Reti Rai, sulle Reti Mediaset e La 7, anche in orari di punta e durante trasmissioni che registrano record di ascolti, come ad esempio le partite di calcio o le serie Tv di maggior successo. Spot certamente importanti, fondamentali, perché come noto la pubblicità da sempre rappresenta l’anima del commercio e del lavoro, ma è indubbio che alla base ci debba essere la voglia di lavorare, la passione e l’amore per il proprio ruolo, principi che sin dal primo giorno accompagnano la mia attività in questa azienda. La Toscano non è solamente una grande azienda, ma una vera e propria famiglia. Un lavoro non facile come detto, che ci porta fuori di casa per tantissime ore al giorno, ma che umanamente ci arricchisce davvero tanto. Molto spesso infatti ci capita, a distanza di anni, di essere ancora ringraziati dai nostri clienti: credo che questa sia la soddisfazione più grande per un agente immobiliare”.

Sul riconoscimento ottenuto come miglior agente di Toscano Immobiliare, l’ultimo in ordine di tempo quello ottenuto a Giugno in occasione di un grande evento aziendale in un noto locale di Fregene, Isam racconta: “Un premio che senza dubbio mi gratifica profondamente. Questo non è un lavoro come tutti e portare a casa il risultato, soprattutto se si ha una Partita Iva, non è facile. Solamente con il lavoro, con la continuità, con il rispetto del proprio posto di lavoro e del cliente, è possibile raggiungere gli obiettivi fissati. Così come sempre fatto in questa prima parte della mia carriera, continuerò a lavorare con passione, impegno e il desiderio soprattutto di lasciare un ricordo positivo in tutti coloro che si affidano all’agenzia per cui lavoro”