Mercato del ciarpame a Porta Maggiore: blitz della Polizia locale • Terzo Binario News

Proseguono le attività di controllo della Polizia Locale di Roma Capitale per contrastare i fenomeni di degrado e abusivismo, tra cui quello legato alla presenza dei mercatini illegali. L’ultimo intervento è stato effettuato a Porta Maggiore, uno dei luoghi in cui gli agenti del I Gruppo Centro sono particolarmente impegnati nelle verifiche, con ripetuti interventi nell’area: solo qui sono stati sequestrati circa 600 chili di merce nel corso dell’ultima operazione e più di 20 quintali in pochi giorni.

Trattasi perlopiù di ciarpame, in gran parte proveniente da attività di rovistaggio. Analoghe azioni riguardano anche altre località colpite dal fenomeno, come via delle Cave Ardeatine e via Principe Amedeo, dove le pattuglie stanno portando avanti reiterate azioni con molteplici sequestri. Anche in questo caso si tratta di paccottiglia, smaltita grazie alla collaborazione di Ama, presente con personale e mezzi alle operazioni.