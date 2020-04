Mense scolastiche a Roma, i sindacati: “Lavoratrici sospese e dimenticate" - Terzo Binario News

“Siamo quasi a maggio, le scuole sono ormai chiuse da due mesi a causa dell’emergenza sanitaria e tra chi ha pagato un conto salatissimo, in termini di occupazione e salario, sono le centinaia di lavoratrici che operano nelle mense scolastiche e che da settimane sono in Fis – ammortizzatore sociale – ma la maggior parte di loro non ha ricevuto un solo euro di retribuzione”. È quanto si legge in una nota della Filcams-Cgil di Roma e Lazio, della Fisascat-Cisl di Roma Capitale e Rieti e della Uiltucs Roma e Lazio.

“Su 15 aziende che erogano il servizio, solo 4 hanno deciso di anticipare il pagamento del Fis, pertanto la maggior parte – circa 2000 – delle operatrici delle mense, spesso monoreddito vivono da settimane in una situazione economicamente disastrosa e non più tollerabile. Cosa succederà alle migliaia di lavoratrici nel momento in cui avverrà la sospensione estiva? Come chiederanno l’ammortizzatore sociale se risultano sospese?”.

“Nessuna parola o rassicurazione su come verrà gestito il servizio è stata proferita dal Campidoglio, né tantomeno ci sono state dichiarazioni che possano portare un barlume di positività a chi in questo momento, è sospeso dal lavoro senza nessuna prospettiva futura. Chiediamo a Roma Capitale di aprire un tavolo di confronto con le parti sociali per iniziare a pianificare e a ragionare sulle prospettive lavorative di chi opera nelle mense scolastiche”.