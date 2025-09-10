Mensa, scuolabus e libri scolastici: i servizi offerti dal comune di Santa Marinella • Terzo Binario News

Il Comune di Santa Marinella informa che sono aperte le iscrizioni al servizio di refezione scolastica per il nuovo anno scolastico, rivolto esclusivamente ai bambini iscritti a tempo pieno alla scuola dell’infanzia e primaria dell’Istituto Comprensivo Piazzale della Gioventù.

Dal primo settembre infatti è possibile presentare la domanda accedendo al link: https://www3.eticasolu zioni.com/santamarinellaportalegen/ e compilare i vari campi richiesti.

La domanda di iscrizione deve essere anche per gli alunni che hanno già usufruito del servizio l’anno scolastico precedente. Nel caso in cui più studenti appartenenti allo stesso nucleo familiare debbano essere iscritti al servizio, è necessario compilare una domanda separata per ciascun utente

Per poter usufruire della riduzione tariffaria, al momento dell’iscrizione, l’utente deve essere in possesso dell’Attestazione ISEE in corso di validità. Il servizio dovrà essere pagato al Comune di Santa Marinella utilizzando un sistema di ricarica prepagata. La transazione potrà avvenire tramite la piattaforma PagoPA.

Si ricorda inoltre che per gli alunni frequentanti le Scuole dell’Infanzia e Primaria è possibile richiedere anche il servizio scuolabus. La domanda di iscrizione, compilata accuratamente da un genitore o da chi esercita la responsabilità genitoriale, dovrà essere presentata online tramite il sistema SPID oppure mediante registrazione. Il servizio è disponibile al seguente indirizzo web: https://www.planetschool.it/ PSSantaMarinella .

La fornitura dei libri di testo sarà gestita in modo innovativo tramite il sistema della cedola libraria digitalizzata, attraverso l’attivazione di una Piattaforma Web dedicata, che semplificherà e renderà più efficiente il processo di acquisto dei libri scolastici. Con l’abolizione della cedola cartacea, le famiglie avranno la possibilità di ordinare i libri di testo presso i punti vendita di loro scelta e ritirarli direttamente dal rivenditore presso cui è stato fatto l’ordine, presentando la Tessera Sanitaria Regionale dell’alunno/a. Non è consentito prenotare o ritirare i libri presso più rivenditori accreditati contemporaneamente. Il fornitore scelto dalla famiglia, dopo essersi registrato sulla piattaforma CedoleLibrarie.NET e aver verificato i dati dello studente, potrà fornire i libri richiesti.

Di seguito elenco delle librerie accreditate:

De Angelis Cristiana Via Aurelia 256 Santa Marinella

La Dea Bendata Srls 14158891003 P.Le Fucsia Snc Civitavecchia

La Nuova Mongolfiera 10981871006 Via Xvi Settembre 14 Civitavecchia

Arcobaleno Libri Sas 07760321005 Via Della Magliana 872 Roma

Nunzi Di Stefano Godani 04928631003 Via Buonarroti 12 Civitavecchia

Cartelle Di Rita Elena 09586401003 Via Roma 102 Ladispoli

Appetecchi Di Vicarelli Chiara 17884771001 Via Giacomo Matteotti 83/C Civitavecchia

Punto Carta 04810051005 Via Settevene Palo 60 Cerveteri.

Per maggiori dettagli ed informazioni si rimanda al sito del Comune.