Mensa scolastica, Tedesco incontra i genitori - Terzo Binario News

Il Sindaco Ernesto Tedesco, unitamente alla dirigente Gabriella Brullini e al personale dell’ufficio Istruzione, ha ricevuto alcuni genitori per acquisire maggiori informazioni circa i disservizi lamentati sulla refezione scolastica.

Il colloquio, costruttivo ed utile, ha permesso di far venire alla luce problematiche sulle quali lavorare da subito, nel solco di quanto già avviato nei giorni scorsi dall’assessorato. È stata anche l’occasione per verificare che gli uffici comunali non avevano ricevuto alcuna segnalazione attraverso i canali ufficiali fino al 1 febbraio.

L’Amministrazione, dopo aver preso nota di alcune circostanze segnalate dai presenti e che saranno puntualmente verificate, ha comunque aggiornato i genitori delle iniziative assunte nei confronti della impresa affidataria. Commenta il Sindaco: “Il colloquio è stato franco ed utile, ma soprattutto costruttivo, perché ci ha permesso di gettare le basi affinché la comunicazione su eventuali disfunzioni sia veloce e puntuale, come merita un servizio delicato come quello che riguarda gli alunni delle scuole cittadine.

Anche e soprattutto perché, se vi è un disservizio, il Comune è parte doppiamente danneggiata, per l’utenza e in quanto ente pagante. Dispiace che ciò sia sfuggito, come certamente ci sono alcuni aspetti che approfondiremo, in primis quello delle indicazioni date durante l’ultima riunione del Comitato mensa, ad ottobre, che nelle settimane immediatamente successive non sono state sviluppate da chi di dovere. Me ne scuso io, per quanto non avessi in quel momento e nel mese successivo la delega assessorile alla Scuola: ma siamo già al lavoro anche su quegli aspetti grazie al puntuale lavoro degli uffici”.