Mega perdita a Ladispoli, già interrotta l'erogazione • Terzo Binario News

Il danno segnalato in via Venezia, dalle 22 iniziano le 24 ore di passione per tutta la cittadina: Acea chiude i rubinetti

Oltre al danno, ai ladispolani si unisce la beffa.

Infatti si è generata una perdita d’acqua in via Venezia proprio nei minuti in cui l’erogazione idrica verrà interrotta in tutta la città per lavori di Acea.

Litri di oro blu che i stanno riversando nel parcheggio vicino allagando la strada.

cittadini infuriati per questo motivo, visti i disagi a cui andranno incontro domani.

Ti trovi nel bel mezzo di un ingorgo? Sei stato testimone di un fatto di cronaca degno di nota? Aziona il tuo telefonino fotografa e scrivi due righe inviale alla redazione, specificando se vuoi essere citato nell’articolo e/o come autore delle foto. Puoi inviare il tutto a redazione@terzobinario.it