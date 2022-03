Medaglie commemorative, a Ladispoli si cercano i familiari dei concittadini caduti nella Prima Guerra Mondiale - Terzo Binario News

L’Amministrazione comunale, in previsione della cerimonia di consegna delle medaglie commemorative per tutti i militari concittadini caduti della I Guerra Mondiale, invita i familiari a mettersi in contatto con l’Ufficio Relazioni col pubblico inviando una mail con un recapito telefonico a ufficio.urp@comunediladispoli.it.

Le medaglie commemorative, coniate dall’ Ente certificato dalla Regione Friuli “Coordinamento Albo D’Oro Grande Guerra” che si trova ad Udine, riportano ognuna il nome del caduto, il grado ed il Reparto di appartenenza. I militari di Ladispoli che hanno perso la vita nel primo conflitto mondiale sono: Ezio Angelosanti, Vivaldo Spada, Emidio Bitti, Vittorio Ciccioli, Nicola Guidi, Tildo Marcucci, Mario Mattioli, Mario Piccoli e Pietro Sani.

Il conio delle medaglie è stato possibile grazie all’interessamento delle locali Associazioni d’Arma, in particolare dell’Associazione Arma Aeronautica sezione di Ladispoli-Cerveteri che hanno svolto un meticoloso lavoro di verifica, nome per nome, di tutti i caduti, confrontando i dati dell’Albo d’Oro con tutte le altre informazioni in loro possesso.