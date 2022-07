Mecozzi canzona i 5 Stelle di Civitavecchia: "Cattureranno la puzza del biodigestore in un barattolo" • Terzo Binario News

“Il Movimento 4 stelle (la quinta stella, quella dell’ambiente, è andata ormai perduta) ci viene a raccontare quanto puzza un biodigestore.

Probabilmente potranno anche darne dimostrazione diretta, “catturando” un barattolo d’aria nell’assessorato regionale da cui proviene l’autorizzazione al megaimpianto che devasterà Civitavecchia.

D’altronde è proprio l’assessorato regionale che essi governano con l’Assessore Lombardi, che dipinge la favola del territorio libero dal fossile e poi approva il metanodotto che rifornirà di gas le centrali “grazie” alla monnezza di mezza Roma!

Apprezziamo comunque che il comunicato del Movimento 4 stelle non sia stato firmato dal consigliere regionale Devid Porrello, perché al danno si sarebbe aggiunta la beffa.

Una cosa invece possiamo assicurarla: la battaglia del territorio contro il megadigestore dei rifiuti è tutt’altro che finita ed anzi la campagna elettorale per le regionali sarà una straordinaria occasione per ribadire alcuni concetti. E non solo al Movimento 4 stelle…”

Per la Lista Tedesco – Il capogruppo Mirko MECOZZI