Mazzarino sulla guerra all'Ucraina: "La soluzione è nella democrazia" - Terzo Binario News

“Purtroppo siamo spettatori di molte esternazioni sulla guerra in Ucraina, fatte anche da personaggi improbabili, i quali raccolgono artatamente solo aspetti parziali dei fatti avvelenando l’opinione pubblica ed inquinando l’informazione.

E’ ovvio che l’informazione si concentri sulle tragedie umane e che i commentatori riempiano gli spazi anche con aspetti settoriali. Non è affatto ovvio che ci siano personaggi che utilizzano singoli aspetti per creare interpretazioni ed opinione pubblica non complete al fine di trarre visibilità, o favori personali.

Sono poche semplici considerazioni, oggettive, con la speranza mettere in evidenza che serva una interpretazione che proponga un fine ultimo ben oltre quelle opinioni.

E’ STORIA che l’Ucraina sia diventata Stato Sovrano con assenso Russo e che un cambio di Governo sia avvenuto per una sommossa popolare e non per colpo di Stato e comunque sia un fatto interno; NON E’ UN MISTERO che la crisi Ucraina parta da oltre un secolo fa, e che almeno a partire dai patti di Minsk del 2014 sia Ucraina che Russia avrebbero dovuto fare, entrambe, molto di più per trovare un accordo. Ma anche che la Russia dal 2014 non abbia chiesto interventi ONU significativi; NON E’ UN MISTERO che a causa dello stallo fra Ucraina e Russia, dal 2014, ci sia stata una guerra civile con morti, sia Ucraini che filo Russi, ma era dentro lo Stato sovrano Ucraina; NON E’ UN MISTERO che l’Ucraina, Stato sovrano e indipendente, volesse avvicinarsi all’Europa ed integrarsi come hanno fatto Polonia ed altri stati e che fosse legittimata a farlo, oggi capiamo perchè; E’ STORIA che la guerra sia stata iniziata unilateralmente dalla Russia senza una dichiarazione formale e con l’inganno di parlare di esercitazioni anche ai propri soldati. Pertanto è una aggressione; E’ INCONTESTABILE che lo scopo non fosse favorire l’indipendenza dei filo Russi ma condizionare tutta l’Ucraina, anche i non filo russi, e la prova è che la guerra sia stata portata fino alla capitale Kiev che è dalla parte opposta oltre al fatto che abbiano dichiarato di puntare ad un Presidente e Sindaci eletti democraticamente sostituendoli in modo arbitrario con persone di fiducia ; E’ EVIDENTE il tentativo di alcuni occidentali di giustificare l’indifendibile aggressione Russa e che buona parte di costoro siano riconducibili a precisi interessi economici;

Il cuore del problema è che, come rilevato da alcuni, esistano due dittatori che governano paesi capitalisti a conduzione oligarchica. Costoro considerano la civiltà occidentale (che li ha arricchiti) ormai decadente e pronta per essere schiavizzata. A costoro si uniscono dittatorelli minori vari talora a tema sedicente religioso. La proporzione, economica e demografica , è oggi tale che il rischio di un oscurare la Democrazia è concreto.

Purtroppo esiste una eccessiva autofustigazione del mondo occidentale che, pur avendo difetti e compiuto errori, ha lo strumento per poter cambiare che si chiama Democrazia. Strumento non a caso negato o completamente distorto in molti paesi, ormai troppi. Dovremmo riscoprire il valore delle socialdemocrazie Nord Europee. Inutile parlare di Ambiente e Diritti Sociali se questi signori condizionano il mondo.

Credo che questa sia una corretta base su cui discutere, ovvero porsi la domanda cosa sia giusto fare per evitare di distruggere 2.500 anni di storia dalla Grecia del V° secolo avanti Cristo ad oggi, con limiti e storture ma sempre in evoluzione, ed evitare di diventare come la Cina delle dinastie Ming o la Russia degli Zar oggi riproposte in salsa sedicente comunista.

(‘Una delle manchevolezze della democrazia, è di cercare capri espiatori per la sua debolezza. I cittadini del mondo rispettano una nazione in grado di vedere al di là dei suoi propri confini’ …J.F.K.)

cardinal Mazzarino