Maxi sequestro di droga, arrestato 47enne in provincia di Roma • Terzo Binario News

Si comunica, nel rispetto dei diritti degli indagati (da ritenersi presunti innocenti in considerazione dell’attuale fase del procedimento – indagini preliminari – fino a un definitivo accertamento di colpevolezza con sentenza irrevocabile) ed al fine di garantire il diritto di cronaca costituzionalmente garantito che i Carabinieri della Sezione Radiomobile di Tivoli hanno arrestato un 47enne romano, residente a Tivoli, gravemente indiziato del delitto di detenzione ai fini di spaccio di ingente quantitativo di droga.

Nel corso delle attività di controllo del territorio (particolarmente rafforzato nelle giornate dei ponti primaverili) una pattuglia dei Carabinieri ha sottoposto a controllo l’uomo alla guida di un veicolo nella centralissima piazza Nazioni Unite. L’uomo si mostrava immediatamente agitato ed insofferente al controllo. I militari eseguivano un’accurata perquisizione al veicolo e rinvenivano una busta in plastica nel bagagliaio, al cui interno era celata una scatola di cartone con lo stupefacente. In particolare, erano custoditi 38 panetti di hashish per il peso complessivo di 3,8 kg di hashish nonché la somma in contanti di circa 5.000 euro ritenuta provento dello spaccio.

Lo stupefacente sequestrato (che immesso sul mercato tiburtino avrebbe fruttato diverse decine di migliaia di euro) è stato sottoposto alle analisi di laboratorio.

Al termine dell’operazione, su disposizione del Pubblico Ministero della Procura di Tivoli, è stato associato al carcere in attesa di convalida del provvedimento.