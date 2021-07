Maxi incendio su viale Lazio a Civitavecchia VIDEO - Terzo Binario News

Maxi incendio di sterpaglie a Civitavecchia in viale Lazio, proprio di fronte al PalaGalli, lato mare.

A bruciare un ettaro di sterpaglie, di per sé non una superficie ampissima ma di fatto in pieno centro abitato in città e si è alzato parecchio fumo, alimentato dal vento.

Tant’è vero che in moltissimi si sono fermati lungo la strada a vedere cosa stesse accadendo.

Al lavoro i Vigili del Fuoco con l’autobotte e in ausilio anche la 26A2 ovvero al Boschiva di Cerveteri per domare le fiamme.

Ci sono volute oltre due ore di lavoro alla fine i pompieri hanno avuto ragione delle fiamme.

Sul posto anche la Polizia per evitare che qualcuno si avvicinasse troppo.