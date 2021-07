La scala a chiocciola blocca il soccorso: donna salvata dai pompieri a Santa Marinella - Terzo Binario News

Alle ore 10:50 circa di stamani, i Vigili del Fuoco di Civitavecchia, sono intervenuti presso il comune di S. Marinella, via Etruria n. 114 per soccorso a persona.

Una donna italiana di 73 anni, a seguito di caduta presso il secondo piano della propria abitazione, si è procurata la frattura del femore. Il personale sanitario 118 intervenuto, dopo aver stabilizzato la donna, ha richiesto il nostro ausilio in quanto impossibilitato a trasferirla al piano inferiore, a causa dello spazio ridotto (scala a chiocciola) del vano scale.

Sul posto i VVF hanno provveduto al trasferimento della donna dal terrazzino dell’abitazione (posto al secondo piano della casa) al piano strada, con l’ausilio dell’autoscala.

L’operazione, abbastanza complessa a causa dei ridotti spazi di manovra in cui si è stati costretti ad operare con gli automezzi è stata realizzata sfruttando tecniche SAF (speleo – alpino – fluviali). Un Vigile del Fuoco, ancorato alla volata dell’autoscala, si è calato sul terrazzo ed ha assicurato la donna in una barella toboga, che sotto la supervisione dello stesso, è stata calata al piano strada e consegnata ai sanitari per il trasporto presso il civico ospedale.