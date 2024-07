Maxi incendio a Magliano, i pompieri lo domano dopo 5 ore • Terzo Binario News

Questo pomeriggio, dalle 17 e fino alle 22, la squadra boschiva 26A2 di Cerveteri è intervenuta in via Romana nel comune di Magliano Romano per un importante incendio di sterpaglie.

Il grande fronte di fuoco ha minacciato numerose abitazioni adiacenti all’incendio.

Il fuoco si è fatto avanti per circa 40 ettari.

In contemporanea la squadra dei Vigili del Fuoco di Campagnano si è occupata del fronte opposto.

Per avere ragione delle fiamme si è reso necessario l’intervento del D.O.S, direttore delle operazioni di spegnimento,. In questo caso il Comando di Roma ha inviato la Capo Squadra Teresa di Francesco.

Il Comando Provinciale di via Genova si fregia di avere la prima DOS donna.

La Capo Squadra, forte della sua esperienza, ha ritenuto necessario fare alzare in volo due elicotteri antincendio che – lavorando in sinergia con le squadre di terra – hanno estinto rapidamente le fiamme, salvaguardando le abitazioni limitrofe.

Sul posto erano presenti dei volontari di protezione civile con moduli antincendio per la bonifica successiva ed i Carabinieri forestali.

Non si è registrato nessun ferito.