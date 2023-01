Martedì si inaugura parco Cuffaro a Santa Marinella • Terzo Binario News

“Con orgoglio e soddisfazione annunciamo alla cittadinanza che martedì 31 gennaio alle ore 15 alle porte di Santa Marinella, nel quartiere del Maiorca sarà inaugurato Parco Cuffaro – lo riferiscono il sindaco Pietro Tidei, l’assessore alle attività produttive Emanuele Minghella e il delegato al verde pubblico Jacopo Iachini.

“Siamo orgogliosi – dichiara il primo cittadino – di poter dire che nonostante l’anno sia da poco iniziato, questa amministrazione ha l’opportunità di poter raccogliere già i primi risultati.

L’opera è iniziata a gennaio ed entro la fine del mese, il Parco Cuffaro è stato riqualificato e valorizzato, grazie soprattutto ai tecnici e all’arch. Oliviero De Giustino che nel progetto presentato ha riservato alle famiglie una grande zona ludica funzionale, inclusiva, sicura con una pavimentazione antitrauma, che fosse accessibile a tutti i bambini.

Con un importo di 60 mila euro, di cui 30 già finanziati e i restanti stanziati dal Comune di Santa Marinella, la città potrà tornare a frequentare il Parco del “Maiorca sud” in completa sicurezza, a partire da martedì. Con il “nuovo” parco e il recente acquisto del terreno in zona Quartaccia che offrirà finalmente ai residenti un’area verde pubblica, l’amministrazione comunale continua a raccogliere opere importanti con la costanza e la determinazione che la contraddistinguono, mantenendo promesse in tempi brevissimi. Ricordiamo alla cittadinanza di non perdere l’appuntamento e di partecipare numerosa”.

Il Sindaco Avv. Pietro Tidei