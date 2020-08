Marina di Cerveteri: escrementi di cani depositati sul cestino - Terzo Binario News

Se fischia il vento, sono dolori e fetori, soprattutto per chi abita all’angolo con via Luni e via dei Tirreni, a Marina di Cerveteri. Secondo quanto segnalato sui social, gli escrementi dei cani sono stati depositati sul cestino dai padroni che, in tal modo, hanno optato di non andare alla ricerca di altri recipienti dove gettare i bisogni degli animali.

“Così potrò continuare tutto il giorno e la notte a sentire gli odori dei loro amatissimi cani che pervade la via ed entra dentro casa e ammalia tutti i passanti della via” ha detto un residente.

“Infine – ha terminato – ringrazio di cuore l’incivile che vista la situazione si è sentito nel dovere di aggiungere una cassetta della frutta accanto”.

Foto Facebook Miglioriamo Marina di Cerveteri