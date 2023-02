Maria Ceccarini di Cerveteri compie 100anni, gli auguri del Sindaco Gubetti • Terzo Binario News

“100anni di SORRISI e di AMORE. Questo è quello che ho letto negli occhi di MARIA CECCARINI

Ieri, nel giorno del suo CENTESIMO COMPLEANNO ho incontrato Maria e le ho portato gli auguri di tutta la CITTÀ per il raggiungimento di questo traguardo eccezionale. Circondata dall’affetto della sua FAMIGLIA :i figli, i nipoti e i PRONIPOTI, con me nella foto il piccolo Giulio, Maria era un fiume in piena di ricordi e di emozioni, mi ha letteralmente travolta con la sua incredibile energia e simpatia, un onore per me poter ascoltare i racconti di una vita e condividere con lei la gioia di questo momento

AUGURI MARIA. Non vedo l’ora di tornare a trovarti per i tuoi 101 anni” A dichiararlo è Elena Gubetti, Sindaco di Cerveteri