Encomio formale alla Polizia Locale di Cerveteri per la gestione dell’emergenza Covid • Terzo Binario News

La ditta artigiana locale di Ceri “Incisioni Darmenov”, grazie all’intervento dell’Assessore Riccardo Ferri, dona una medaglia in argento da esporre alla bandiera del Corpo. La Giunta comunale delibera il riconoscimento

La Giunta, ha approvato oggi la proposta di Riconoscimento al Merito per tutte le donne e gli uomini appartenenti al Corpo della Polizia Locale della Città di Cerveteri per l’impegno straordinario profuso nella prevenzione e gestione dell’emergenza epidemiologica.

“Durante i mesi più duri dell’emergenza pandemica, gli agenti della polizia municipale di Cerveteri, hanno prestato, un servizio costante e professionale, a supporto della popolazione, anche di concerto con le altre Forze di Polizia, Protezione Civile ed Asl. In quelle terribili giornate, che resteranno per sempre impresse nella nostra memoria, sono state impiegate pattuglie con compiti di polizia stradale, polizia giudiziaria, polizia amministrativa. Sono stati effettuati centinaia di controlli sulla mobilità, sugli esercizi commerciali, sugli assembramenti. Nonostante la paura del contagio, le donne e gli uomini della Polizia Locale hanno continuato ad impegnarsi nel proprio incarico, mostrando un attaccamento alla divisa encomiabile, per garantire ad una popolazione smarrita e sola, assistenza e sostegno. La collaborazione con il Gruppo della Protezione Civile Comunale è stato costante e sistematico, grazie allo straordinario lavoro dei volontari e del Responsabile Renato Bisegni, sempre il nostro Comando di Polizia ha potuto contare su di loro: su tutti, va evidenziato un servizio molto delicato, la distribuzione dei buoni spesa. La giunta, quindi, ha ritenuto che tale abnegazione al servizio, resa ancora più gravosa dal rischio contagio, fosse meritevole di un riconoscimento simbolico per il lavoro svolto e per ringraziarli per il grande senso del dovere e delle istituzioni dimostrati in quei giorni drammatici ha pensato ad un encomio formale per ognuno di loro. Un piccolo ma sentito riconoscimento per quanto svolto e per quanto, siamo certi, continueranno a fare”. A dichiararlo è il Sindaco di Cerveteri Elena Gubetti, al termine della riunione di Giunta comunale odierna con la quale si è deliberato in via ufficiale il riconoscimento.

Un nastrino di colore verde con bande laterali e centrale di colore azzurro da posizionare sopra il taschino sinistro dell’uniforme, un Encomio da inserire nel fascicolo personale degli operatori di polizia locale e una medaglia d’argento realizzata a titolo completamente gratuito dalla ditta artigiana locale “INCISIONI DARMENOV” di Leonid Darmenov da esporre sulla bandiera istituzionale del Corpo di Polizia Locale: questi i riconoscimenti deliberati dall’esecutivo etrusco.

“Inizialmente la Regione Lazio aveva chiesto a tutte le amministrazioni comunali della Regione di indicare due figure del Comando di Polizia Locale da poter encomiare – prosegue il Sindaco di Cerveteri Elena Gubetti – ma avevamo piacere di porgere un ringraziamento a tutti quanti. Perché in quei mesi così difficili non siamo stati semplicemente una squadra, ma una grande famiglia che ha condiviso difficoltà, preoccupazioni, impegno e un grande, grandissimo lavoro. Con l’occasione, ci tengo a ringraziare anche il nostro Assessore alla Pianificazione Territoriale Riccardo Ferri, che nei giorni scorsi si è fatto portavoce presso le ‘Incisioni Darmenov’, prestigiosa realtà di artigianato nel nostro territorio nella Frazione di Ceri, per la realizzazione della medaglia che doneremo alla nostra Polizia Locale che la potrà così esporre sulla bandiera del comando e per aver fatto in modo che tale riconoscimento regionale venisse esteso a tutti gli agenti”.