MareVivo preoccupata per Santa Severa: “Riprese le esercitazioni militari al Poligono” • Terzo Binario News

“Sono giorni terribili per il nostro mare e le nostre spiagge, costantemente sotto attacco dalle scellerate azioni umane dall’inizio di questa stagione balneare. Sono state annunciate, infatti, a partire da luglio, esercitazioni militari a Santa Severa nelle acque antistanti il Poligono.

Queste attività, che mettono in pericolo l’intero ecosistema marino, si sommano alla non risolta questione degli addestramenti militari e delle prove di tiro tra le dune di Sabaudia.

Non solo. In questi mesi di nidificazione e schiusa di nidi di tartaruga Caretta caretta, in tutta la Penisola le spiagge vengono arate da mezzi meccanici per la maniacale pulizia estiva, per lo svolgimento di eventi sportivi e musicali, mettendo a rischio questa specie protetta, ma anche i piccoli uccelli Fratini.

Come se non bastasse, la temperatura delle acque costiere nel Lazio ha già raggiunto nelle ore notturne i 25°, con la conseguente proliferazione di alghe tossiche e animali marini tropicali.

Per noi di Marevivo, che da quasi quarant’anni ci battiamo per la tutela del mare e dei suoi abitanti, diventa più che mai urgente e necessario agire in fretta, facendo comprendere l’importanza del mare e delle spiagge dal punto di vista ecologico-ambientale, soprattutto in un momento storico ed economico così complesso.

Ed è per questo che ci rivolgiamo a tutti, grandi e bambini, di aiutarci sostenendo la Campagna nazionale “Adotta una spiaggia” che prevede attività costante di monitoraggio, pulizia manuale, installazione di pannelli informativi e tanto altro”.

