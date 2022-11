Marcia degli Alberi, il bilancio della Ladispoli 1 • Terzo Binario News

“CHI PIANTA UN ALBERO PIANTA UNA SPERANZA” diceva Lucy Larcom, nota insegnante americana dell’Ottocento e di speranze, a Ladispoli questa Domenica, ne sono state piantate tante!! In molti infatti hanno partecipato alla 7a edizione della Marcia degli alberi organizzata a Ladispoli da Salviamo il Paesaggio e in collaborazione con tantissime associazioni del territorio, con il patrocinio del Comune di Ladispoli ed il sostegno di CSV Lazio ETS.

La partecipazione all’iniziativa è stata ampia e ha visto coinvolti adulti e bambini con la forte presenza dell’Istituto Comprensivo “Ladispoli 1” da sempre sensibile alle tematiche ambientali organizzando laboratori didattici e facendosi promotore di iniziative ecologiche sul Territorio. Gli insegnanti dela Scuola dell’ Infanzia, della Primaria e della Secondaria hanno partecipato marciando con i loro alunni e con i genitori verso i giardini di Via Firenze per la messa a dimora degli alberi.

Appuntamento alle 10:30 presso la Stazione di Ladispoli e, alberello in spalla, è iniziata la marcia che percorrendo Viale Italia, fra lo stupore dei passanti piacevolmente sorpresi dalla folla entusiasta e consistente, ha fatto una prima e breve tappa in Piazza Rossellini. Qui i partecipanti si sono posizionati in cerchio per intonare canti, pronunciare slogan ambientalisti e per ricordare che le speranze sono fatte di unione, ideali comuni e partecipazione attiva. I ragazzi dell’Istituto “Ladispoli 1”, tra bandierine colorate che sventolavano nell’aria, disegni di alberi fatti dai bambini e outfit a tema sono arrivati nei giardini di Via Firenze dove hanno piantumato delle piccole querce.

Un gesto simbolico questo che sta alla base di una duplice lezione: significa mettere radici, saper aspettare, vivere nel ritmo della natura e contribuire al futuro della Terra e significa anche diventare coscienti che la salvaguardia e la cura dell’ambiente iniziano dalla nostra volontà, dalla nostra partecipazione a tutte quelle attività che contribuiscono a realizzare un grande sogno, quello di una Natura rispettata e amata.

L’Istituto Comprensivo “Ladispoli 1” ha sostenuto un momento di condivisione consapevole, un insegnamento in primis umano che passa per la conoscenza delle problematiche ambientali che ci riguardano da vicino, per arrivare alla progettazione di azioni comuni, piccole ma significative che contribuiscono all’aumento delle aree verdi della nostra città, alla produzione di ossigeno e all’aumento della biodiversità. Così come una maestosa quercia nasce da un’esile ghianda e cresce con cura e costanza, un futuro migliore germoglia da un azione semplice che contiene in sé tutto il potenziale necessario per rendere il mondo, ma anche solo la nostra città, un luogo in cui crescono le più piccole delle virtù, ma le più forti: le speranze.

Gli studenti e gli insegnanti dell’Istituto Comprensivo “Ladispoli 1”, grazie al Dirigente Scolastico Giovannina Corvaia che sempre sostiene e promuove attività volte a stimolare la consapevolezza ambientale e la partecipazione attiva sul territorio, hanno insieme contribuito ad abbellire la nostra città con alberi nuovi dai quali nasceranno nuove ghiande, nuove speranze.