Manziana: sgravi utenze domestiche, presentazione domande per redditi più bassi - Terzo Binario News

Nel tentativo di venire incontro il più possibile alle famiglie, l’Amministrazione Comunale ha deciso di applicare uno sconto sulla Tari per le utenze domestiche che abbiano un ISEE non superiore ai 12 mila euro.

“Come già anticipato nei giorni scorsi, stiamo continuando a fare il massimo per cercare di supportare famiglie ed attività commerciali messe in ginocchio dalla pandemia – commenta il Sindaco Bruno Bruni – Questa volta ci siamo rivolti ai titolari di utenze domestiche ed in particolare ai Cittadini più in difficoltà. Tutti coloro che hanno un ISEE inferiore ai dodicimila euro potranno presentare domanda attraverso la modulistica predisposta dagli uffici ed entro il mese di settembre potranno ritirare il nuovo modello F24 con il ricalcolo della nuova quota da pagare.”

Gli interessati, operativamente, dovranno inviare all’indirizzo info@comune.manziana.rm.it la modulistica per la concessione dello sconto per la tariffa TARI 2021 entro il 31 luglio 2021 (31/07/2021).

Alla domanda che, pena l’inammissibilità, dovrà contenere un numero di telefono per poter rintracciare il richiedente, si dovranno allegare:

– Documento d’identità dell’intestatario dell’utenza

– Copia della prima rata della Tari pagata

– Modello Isee che presenti un importo non superiore a 12.000,00 euro

Successivamente, entro il 30 settembre, il richiedente sarà contattato per recarsi presso gli uffici comunali per ritirare il nuovo modello F24, modello che, su richiesta, potrà essere inviato anche per email.