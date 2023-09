Manziana inaugura la panchina letteraria dedicata a Gianni Rodari • Terzo Binario News

“Sabato 9 settembre, alle ore 18:00, ci sarà l’inaugurazione della panchina letteraria dedicata a Gianni Rodari, acquistata di concerto con tutte le altre biblioteche del Sistema Bibliotecario Ceretano Sabatino.

Ma che cos’è una panchina letteraria? Una panchina letteraria è una panchina, posizionata in uno spazio aperto al pubblico come un parco o un giardino, dedicata alla letteratura e alla scrittura. Spesso per la loro realizzazione sono ispirate a libri, poesie, e abbellite con raffigurazioni artistiche.

La nostra non poteva che essere dedicata a Gianni Rodari, figura poliedrica del mondo letterario che per molti anni ha vissuto a Manziana, fonte di ispirazione per le sue composizioni.

A seguire, si esibirà il Quintetto Gianni Rodari, cinque giovani musicisti professionisti che dedicano la loro musica principalmente ai bambini perché, come ricordano loro stessi, “niente ha valore come il sorriso e la curiosità di un bambino”.

Per questo motivo, invitiamo tutta la cittadinanza, ma soprattutto i bambini, ad essere presenti per questo pomeriggio dedicato alla scrittura e alla musica”.

È quanto si legge sulla pagina social dell’Ufficio Comunicazione del Comune di Manziana