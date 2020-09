Manziana gioisce per il canottiere Marco Felici: terzo agli Europei under 23 - Terzo Binario News

Grande successo per Marco Felici ai recenti campionati europei under 23 di canottaggio in corso a Duisbur, in Germania: si è classificato al terzo posto, nella categoria 8 con.

“In un anno così complicato, in cui anche solo allenarsi è stata un’impresa, questa medaglia di bronzo equivale ad un oro – dichiara il Sindaco Bruno Bruni – Questo suo successo sportivo deve essere per tutti noi un energetico in grado di spingerci a dare il meglio per affrontare il futuro che verrà.

A lui, a nome mio e dell’intera Amministrazione comunale, vanno i complimenti e, mai come quest’anno, anche uno speciale ringraziamento per l’esempio che ci ha dato: con passione ed impegno si possono raggiungere risultati eccellenti anche in momenti di estrema difficoltà.”