Manuel Gregori di Civitavecchia a New York per rappresentare l'Italia nel Gcmun - Terzo Binario News

Il giovanissimo Manuel Gregori, studente universitario di Giurisprudenza presso la Pontificia Università Lateranense, rappresenterà nei prossimi giorni l’Italia nell’ambito del progetto internazionale “GCMUN” la cui fase finale si terrà a New York.

Questo progetto, nato nell’ambito di un percorso iniziato presso l’istituto Marconi, vedrà riunirsi nella città americana circa 1000 ragazzi provenienti da tutto il mondo che saranno impegnati in una simulazione di attività di riunione e lavoro delle Nazioni Unite.

Manuel Gregori è stato, prima della partenza, ricevuto presso la Commissione Esteri della Camera dal Deputato Alessandro Battilocchio che ha augurato buon lavoro al giovane studente.

“Si prospetteranno giorni di duro lavoro nella Commissione CSW, la quale ha come obiettivo quello di elaborare possibili proposte relative alla tematica dell’uguaglianza di genere e del rispetto dei diritti in campo lavorativo. Sarà sicuramente, però, una meravigliosa esperienza in cui mi potrò confrontare con altri colleghi, così da arricchire sempre più il mio bagaglio culturale, e portare in alto il nome della mia città, Civitavecchia, e del mio Paese, l’Italia” ha dichiarato Manuel Gregori prima della partenza.