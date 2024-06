Manila De Luca: morta a 24 anni, travolta e uccisa in monopattino da un'auto • Terzo Binario News

Manila Roberta De Luca, 24 anni, è stata travolta e uccisa da un’auto ieri a Tor Bella Monaca. La ragazza era a bordo di un monopattino. Intorno alle 19,15 una Opel Astra, condotta da un 24, l’ha travolta. Le cause sono in corso di accertamento. I rilievi sono stati affidati alla Polizia locale del Gruppo VI Torri. Manila De Luca è la 72esima vittima della strada, tra Roma e provincia, di questo 2024.

Incidente a Tor Bella Monaca: morta Manila De Luca

L’impatto fatale è avvenuto su via di Tor Bella Monaca, all’altezza del civico 469. In quel punto c’è una rotatoria, tra la chiesa e il supermercato Pewex. Il giovane alla guida del veicolo è stato sottoposto agli esami di rito, alcolemici e tossicologici, presso il Policlinico di Tor Vergata. Gli esiti ancora non sono noti. I caschi bianchi, nel frattempo, sono alla ricerca di elementi utili per delineare con esattezza la dinamica dei fatti, tra le testimonianze raccolte e l’eventuale visioni di immagini delle telecamere di zona.

“Una morte ingiusta”

“Una morte ingiusta”, “non è possibile non ci sono parole non ti vedrò più in giro con il tuo cagnolino ma come si fa”: questi alcuni commenti apparsi sui gruppi social del quartiere. Tanta la disperazione in questo angolo del Municipio VI. Una comunità in lutto per una giovane che non c’è più.