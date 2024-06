Incidente a Tor Bella Monaca, scontro monopattino-auto: morta 24enne • Terzo Binario News

L’impatto su via di Tor Bella Monaca; al volante del veicolo un 22enne

Incidente mortale a Tor Bella Monaca. A perdere la vita una ragazza di 24 anni. L’episodio è avvenuto nella serata di oggi, lunedì 17 giugno, verso le 19,30. La giovane era a bordo di un monopattino elettrico: per cause in corso di accertamento, si è scontrata con una Opel Astra – al cui volante si trovava un 22enne – all’altezza di via di Tor Bella Monaca, civico 469.

Per la ragazza non c’è stato nulla da fare. I rilievi sono stati affidati alla Polizia locale del Gruppo VI Torri, che dovranno stabilire l’esatta dinamica di quanto avvenuto e accertare eventuali responsabilità.

Foto Google Maps

