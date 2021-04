Manifestazione a Roma: chiusure nella Capitale, interventi della Polizia locale - Terzo Binario News

A partire dalle 13,30 di martedì 12 aprile si sono rese necessarie le chiusure stradali per motivi di sicurezza, a causa presenza gruppi di manifestanti in varie zone del Centro della Capitale.

Oltre venti pattuglie della Polizia locale impegnate nei servizi di viabilità e chiusure, con personale del I Gruppo Trevi e altre unità arrivate in ausilio dai Gruppi limitrofi : al momento permangono isolata la zona del Circo Massimo con chiusura di via dei Cerchi , via del Circo Massimo, via Petroselli. Chiusure in atto anche su Corso Rinascimento, via del Corso e via del Tritone in direzione via del Corso.