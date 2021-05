Manca il personale Atac e un disabile resta bloccato in stazione. È quanto avvenuto alla fermata metro di Battistini (linea A), come testimoniato dal Tweet di “Il blog di Mercurio”.

L’ascensore era spento, nonostante fosse in funzione, perché era assente il personale addetto: senza questo, non è possibile la messa in funzione.