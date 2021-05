Cinghiali in strada a Monte Mario: "Trovati pane secco e gabbie rotte" - Terzo Binario News

Volpi: “Non si può lasciare cibo a disposizione della fauna selvatica”

“È stato effettuato, grazie all’incessante interessamento dell’Assessore municipale Alberto Marinsaldi, un sopralluogo a Via Taverna insieme agli enti competenti in tematica di cinghiali: Roma Natura e Regione Lazio”. Così Alessandro Volpi, consigliere M5S di Monte Mario.

“Durante il sopralluogo è stata vista una famiglia di cinghiali con cuccioli a seguito transitare dalla Riserva dell’Insugherata al Parco di Via Allievo. È stata l’occasione per chiedere nuovamente un intervento agli enti preposti in materia di controllo della popolazione ungolata e di potenziamento della recinzione. Da parte di Roma Natura ci sono state delle disponibilità in tal senso, speriamo presto attuate”.

“Ci sono stati però riferiti due elementi allarmanti. Il primo riguarda il ritrovamento di cibo, pane secco in particolare, lasciato nei pressi delle aperture utilizzate dai cinghiali. Occorre ricordare che lasciare del cibo a disposizione della fauna selvatica non solo contribuisce ad aggravare il problema ma costituisce un vero e proprio reato”.

“Il secondo elemento riguarda una serie di gabbie installate nell’area che sono state ritrovate sistematicamente rotte. Anche in questo caso, atti vandalici del genere, contribuiscono solo a spostare la problematica sulle nostre strade. Gli enti preposti devono fare il loro lavoro, ma anche noi cittadini dobbiamo collaborare. Dal canto nostro abbiamo sollecitato un’attenzione particolare da parte di Ama per la pulizia dei cassonetti stradali in prossimità delle aree del parco”.