Maltempo su Cerveteri, il Sindaco Gubetti in sopralluogo: “Nottata difficile, grazie ai Volontari ProCiv, Polizia Locale e Multiservizi” • Terzo Binario News

“Quella appena trascorsa è stata una nottata estremamente difficile per il territorio di Cerveteri a causa del maltempo. Le fortissime raffiche che si sono registrate sulla città hanno abbattuto tantissime alberature: due di queste sono cadute anche su una macchina. Fortunatamente non ci sono state conseguenze gravi per i cittadini. Ma è stata anche una notte di mareggiate: lo scenario che questa mattina si è presentato sulla spiaggia di Campo di Mare è stato pesante, con diversi stabilimenti che sono stati invasi dalla forza dell’acqua, compresa la spiaggia Liberamente. Fondamentale e prezioso è stato il lavoro dei Volontari del Gruppo Comunale di Protezione Civile, che sotto la guida del Responsabile Renato Bisegni, con l’ausilio della Polizia Locale e del personale della Multiservizi Caerite hanno lavorato incessantemente per garantire assistenza, supporto e sicurezza alla cittadinanza. A loro, il mio più vivo e sincero ringraziamento”.

A dichiararlo è Elena Gubetti, Sindaco di Cerveteri, questa mattina recatasi in sopralluogo insieme all’Assessore alla Sostenibilità Ambientale Francesca Appetiti per constatare i danni causati dal maltempo.

“Con l’occasione – prosegue il Sindaco di Cerveteri Elena Gubetti – ci tengo ad esprimere la mia vicinanza agli operatori balneari della nostra città. I danni causati dalla mareggiata notturna sono stati importanti: sono certa che la loro determinazione e il loro amore per il mare li porterà a rialzarsi e a farsi trovare pronti per accogliere nuovamente i bagnanti non appena tornerà il bel tempo. L’allerta meteo proseguirà anche nelle prossime ore: Protezione Civile e Polizia Locale sono già operative e pronte ad intervenire per ogni necessità. Alla cittadinanza, l’appello a prestare prudenza”.