Maltempo, intervento di Roma Capitale al Tufello - Terzo Binario News

(foto Reporter Montesacro) Per il maltempo, ecco gli interventi della Polizia Locale, tra cui via Giovanni Conti, al Tufello.

Dopo l’attività eseguita già nella notte tra venerdì e sabato, con un centinaio di interventi svolti per le criticità legate al maltempo con la messa in sicurezza di alcune zone, anche questa notte le pattuglie polizia locale sono state impegnate nei servizi di vigilanza per verificare criticità legate alle abbondanti piogge che si stanno abbattendo sulla Capitale.

In particolare gli agenti continuano ad effettuare un’attività di monitoraggio delle banchine del Tevere con verifica della chiusura degli accessi e delle aree più soggette a problemi di allagamento, come la zona dell’idroscalo o anche vie dove si erano presentate criticità la notte precedente come in via Collatina, dove questa mattina Polizia Locale e Protezione Civile sono tuttora impegnate con uomini e mezzi per ripristino condizioni regolari e tal fine sono in attività le macchine idrovore della protezione civile per far riassorbire l’acqua in eccesso. Al momento, altri interventi in corso della Polizia Locale per presenza allagamenti sono in zona Colombo/ Laurentina